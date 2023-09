“Que me lo devuelvan, así sea para enterrarlo”: madre de joven desaparecido en el Magdalena Medio

Hoy se cumplen seis días desde que familiares no tienen noticias de Yeiner Alexánder Rodas Delgado, un joven de 20 años que desapareció desde el pasado sábado 9 de septiembre, en Puerto Berrío, Antioquia. Su madre, Marisol Rodas, en medio de un angustioso llanto relata que el joven fue visto, por última vez, en el parque principal de dicho municipio, sin que hasta el momento haya una razón clara sobre su paradero.

“Él no vivía ya conmigo porque yo vivo en Puerto Olaya; él vivía en el centro de Puerto Berrío y allá trabajaba en lo que le saliera, pero nosotros siempre teníamos contacto y la última vez que hablamos lo hicimos por Facebook, eso fue el sábado y desde ese mismo día nadie tiene razón de él, algunas personas nos dicen que lo vieron por última vez en el parque principal del pueblo pero ya de ahí no hay ninguna noticia, no sabemos nada de él, ni se ha comunicado con nosotros”, dijo la mujer, en medio del llanto.

En la búsqueda que han hecho familiares por varios sectores del municipio de Puerto Berrío, han recibido varias informaciones de personas anónimas en las que les advierten que el joven habría sido asesinado y posiblemente, lanzado al río Magdalena, “hemos buscado por todos lados; todos los días vamos a la búsqueda y hemos recibido anónimos, nos dicen que a él lo asesinaron pero estamos a la espera de saber qué pasó con mi hijito, necesitamos saber qué pasó con el realmente porque ya no podemos de tanta angustia”, dijo.

En medio del dolor y la zozobra, la madre pide el apoyo de la comunidad para que le suministren cualquier pista o información que permita dar con el paradero del joven, “Yo no quiero justicia, yo lo único que quiero es que me llamen, que me digan dónde está mi hijito, que me lo entreguen así sea vivo o muerto, que me lo devuelvan así sea para enterrarlo, para darle cristiana sepultura, que por favor se pongan la mano en el corazón y me digan donde me lo dejaron porque este sufrimiento es muy grande”, expresó la mujer.

La familia interpuso las denuncias correspondientes ante la Policía y la Fiscalía. Quien tenga información del joven puede ponerse en contacto con las autoridades o con su progenitora a través de la línea celular 322 682 28 89.