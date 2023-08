Reapareció el delincuente que se hace pasar como jugador del Bucaramanga para robar a taxistas

En la tarde de este martes 29 de agosto, un taxista denunció ante las autoridades que fue víctima de hurto. Le robaron el producido del día y su celular, un sujeto que le solicitó un carrera desde el norte de Bucaramanga hasta la sede del Atlético Bucaramanga, en Barlovento, Piedecuesta.

El conductor de servicio público manifestó que a través de la aplicación Taxi Bucaramanga, un joven pidió la carrera hasta la sede deportiva.

“Tomé el servicio en el norte, era un muchacho con ropa deportiva, un bolso, se veía bien vestido, ‘gomelo’. En el camino me dijo que era de la sub 16, pues se veía un pelado, no sé si era menor de edad. Que tenía futuro en el fútbol, que era una estrella de las inferiores del Atlético Bucaramanga”, aseguró la víctima.

Sólo que cuando llegaron a la sede del Atlético Bucaramanga en la estación de servicio de Barlovento, después de 30 minutos de recorrido, el pasajero, de ‘promesa del fútbol’ pasó a ser un temido delincuente. Sacó un cuchillo y le quitó las pertenencias al conductor. Luego se bajó del taxi y se escapó por una zona boscosa sin que pudiera detenerlo.

“Se botó por detrás del conjunto residencial Reserva de La Loma. No debemos confiarnos, ni siquiera de las plataformas, porque se llamó a Taxi Bucaramanga y dijeron que era poca la información que tenían ya que el usuario pudo usar un perfil falso”, señaló un compañero de la víctima.

El segundo hecho en 15 días

El pasado martes 15 de agosto fue otro taxista quien denunció la misma modalidad de hurto, de un delincuente que se hizo pasar como jugador de las inferiores del Atlético Bucaramanga. En esa ocasión el conductor de servicio público se opuso al atraco y recibió un herida en el brazo derecho con un arma cortopunzante cuando llegaron a la sede de Barlovento en Piedecuesta, Santander.

“Nosotros queremos advertir sobre los peligros que corremos. No atracan y hasta nos matan por robarnos un celular o 100 mil o 200 mil pesos por mucho, porque más no llevamos. Nos toca es estar alerta ante tanta delincuencia”, finalizó la víctima.

