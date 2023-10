Recompensa de $100 millones por información de autores de masacre donde murió niña de 10 años

Lo sucedido

Sobre el sangriento ataque, lo que se ha dado a conocer hasta ahora es que fue perpetrado por varios hombres en dos motos de alto cilindraje, quienes al parecer utilizaron armas de largo y corto alcance.

Una vez ubicaron el vehículo donde se transportaban estas tres personas los atacaron indiscriminadamente a bala. Algunos testigos señalan que iban llegando a una casa-cabaña donde residían. Los hechos ocurrieron en la Trocha de Ayapel, en el barrio La Paz la noche de ayer 10 de octubre.

En menos de 15 días, en la capital del Magdalena se han cometido dos triples homicidios y uno más en el municipio de El Banco. Este situación refleja la gravedad de la situación de seguridad que atraviesa el departamento y en el que hasta ahora no se han dado reportes de capturas por estos casos.

Hablan familiares

Mientras tanto, la diputada del Magdalena, Claudia Patricia Aarón, hermana de padre asesinado y tía de la menor, compartió su profundo a pesar de a través de las redes sociales.

En sus historias de Instagram, publicó una foto de su sobrina Claudia Elena, acompañada de un emotivo mensaje en el que expresaba la pérdida devastadora que ha sufrido.

“Me arrancaron parte de mi vida”, escribió Claudia Patricia. También compartió una imagen de su hermano Luis Alberto, describiéndola como su “todo” y lamentando su partida. “Hermanito de mi alma, me dejas muerta en vida. Fuiste mi hijo, mi hermano, mi compadre y mi amigo, mi todo. No lo acepto Dios”, finalizó.

Cesar Pacheco Aarón, hoy candidato a la Asamblea del Magdalena y sobrino de Luis Alberto Aarón, en un sentido mensaje a su tío sostuvo: “Siempre me apoyaste, siempre me acompañaste, siempre me amaste, siempre me protegiste, mi hermano mayor. Solo yo sé todo lo que vivimos. No me pude despedir de ti, pero siempre te amaré”.