“No me lancé de una vez, empecé a motivarla pero ella me gritaba que no me le acercara. ¡No haga eso, usted vale mucho!”, le repetía Espinosa a aquella mujer desesperada.

“Cuando ella volteaba la cara para gritarle al bombero, yo me iba acercando un poquito más, cuando vi la oportunidad cerquita, aproveché que ella volteó la cara y me le abalancé, no me importó nada”... Ni siquiera le importó no estar atado a nada, a una cuerda que lo sostuviera en caso de un posible forcejeo; un paso en falso y lo esperaba el vacío.

“No sé ni cómo hice eso, la verdad los mismos nervios, la adrenalina, las ganas de que esa mujer no se lanzara, es un caso muy difícil. Yo apenas vi eso lo que hice fue subirme, mi acción fue ayudar; no me importó, quería salvarla... la adrenalina”.

Y lo hizo, después de 20 minutos intentando convencer a la joven, apenas vio el momento preciso, bastaron segundos para salvar una vida. Se lanzó hacia la mujer y la abrazó por la espalda. Su valentía fu apoyada por los Bomberos y otros policías quienes de inmediato tomaron a la mujer y la bajaron para que recibiera asistencia.

Desde siempre, el auxiliar Espinosa ha tenido ese don de ayudar, se lo inculcaron en su casa, en Piedecuesta, donde es el segundo de cinco hermanos.

“Por eso ingresé a la Policía, me gusta mucho ayudar. Gracias a Dios pude hacer esa labor tan importante”, dice orgulloso.