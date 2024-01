Revelan detalles del crimen del fiscal de la Junta de Acción Comunal en Cúcuta

Con esa trágica noticia despertó ayer la comunidad y a quienes también pertenecen a la Asociación de Juntas de Acción Comunal, Asojuntas.

Geovanni Luna Cárdenas, de 42 años, fue atacado a disparos por un sicario que se movilizaba en una motocicleta, convirtiéndose en el primer líder comunal asesinado este año.

Lea también: Mecánico santandereano desapareció hace 11 días cuando viajaba de Bucaramanga a Santa Marta

“Nos solidarizamos con la familia y la organización. Solicitamos que se apresure la investigación y que se dé resultados frente a los hechos y solicitarle a las entidades del Gobierno, la responsabilidad que tienen para poder sacar adelante estos territorios donde hay tanta conflictividad”, dijo Marta Maldonado, secretaria de Derechos Humanos de la Federación Comunal de Cúcuta y de la Confederación Comunal Nacional.

Además, piden a las autoridades que no quede solo en investigaciones, sino que se den resultados, porque durante el 2023 más de 40 líderes comunales fueron amenazados y pese a que se presentaron las denuncias, solo se habría quedado en el proceso, permaneciendo en riesgo.

A su vez, Andrés Cortés, presidente de la Junta de Acción Comunal, JAC, de Antonia Santos, rechazó este nuevo acto de violencia, pidiendo a las autoridades acompañar a los líderes y defensores de derechos humanos, para que no sean blanco de las bandas delincuenciales que azotan a la ciudad, porque supuestamente se han presentando amenazas y actos violentos en sector de Cúcuta.

Entérese: Atento: Anuncian cierres parciales en la vía Bucaramanga – Rionegro

“Rechazamos la manera vil como fue asesinado nuestro fiscal de la Junta de Acción Comunal. Inclusive, he solicitado en varias ocasiones a la Unidad Nacional de Protección y a la coronel Sandra Mora (comandante de la Policía Metropolitana) la protección del suscrito presidente porque he sido amenazado por las disidencias de las Farc y también por las bandas delincuencia que aquí operan. Hasta el momento no he visto frutos de esta acción”, expresó el presidente comunal.

Según se conoció, la JAC del barrio Antonia Santos desde el 13 de diciembre envió un derecho de petición pidiéndole a la comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta (coronel Sandra Mora) un encuentro, donde pudieran exponer la situación que vive la comunidad frente a la violencia de las bandas delincuenciales, donde una de las que estaría delinquiendo en ese sector sería la de ‘Porras’.