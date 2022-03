Rinden homenaje a los niños de San Andrés

La comunidad de Piedecuesta se unió al dolor de una de las familias oriundas de este municipio que sufre en carne propia la pérdida de uno de sus hijos. El pequeño de 12 años falleció en el trágico accidente de tránsito en el municipio de San Andrés, el martes en la tarde.

Ayer, decenas de personas los acompañaron en la funeraria San Francisco Javier, dieron las condolencias a sus padres y despidieron al angelito que partió de este mundo cuando regresaba hacia su vivienda a bordo de una buseta escolar que se salió de la vía y rodó más de 200 metros. Otros cinco menores entre 11 y 15 años también murieron en este terrible hecho.

Hoy, a las 2:00 de la tarde, en el Cementerio Central del municipio ‘garrotero’ le darán el último adiós. El menor era oriundo de esta tierra y allí reside gran parte de sus seres queridos. Actualmente vivía con sus abuelos en San Andrés y cursaba séptimo grado en el Instituto Agrícola Laguna de Ortices.

Los otros cinco cuerpos fueron trasladados hasta San Andrés donde los habitantes y compañeros les rindieron un sentido homenaje.

Un pequeño revivió el momento

Un niño de 13 años que cursa octavo grado en el Instituto Técnico Laguna de Ortices, es uno de los 16 estudiantes que se salvaron del grave accidente en zona rural de San Andrés, Santander

Desde la habitación del Hospital Regional de García Rovira en donde se recupera de algunas laceraciones y un golpe en uno de sus ojos, le relató a Blu Radio lo que recuerda del accidente.

“Veníamos en la buseta cuando creo que se quedó sin frenos y se fue para abajo. Cuando el bus se fue de la carretera me pegué en la cabeza y quedé inconsciente, creo que salí del bus y rodé, por eso me hice estas laceraciones”, agregó. Además, dijo que su tío fue quien lo ayudó a salir del lugar . “Él fue con el carro y nos ayudó a salir. Una ambulancia me llevó al hospital”, recordó.