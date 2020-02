Robaron y desguazaron un camión en vía pública

Ulpiano Bravo creía que un camión de su propiedad, avaluado en $53 millones, se encontraba seguro en un parqueadero localizado en el kilómetro 8 de la vía que de Bucaramanga conduce a la Costa, a la altura de Vijagual. Presumía que seguía averiado tras un accidente de tránsito.

Pero no. Delincuentes le habían echado el ojo al vehículo de carga, de marca Dogde y placas UVJ-157, en especial por el motor y otras partes que, al parecer, pretendían vender en el mercado negro.

Fue así como el martes pasado en la mañana, aprovechando un descuido del encargado del parqueadero, los sujetos montaron el camión a una grúa y lo llevaron a la carrera 13 con 14 del barrio Gaitán. Allí lo desguazaron.

“Llamé a Ulpiano a preguntarle si se había llevado el camión, pero él me respondió que no había ido por allá... Ahí supe que me lo habían robado”, señaló Adonay, el administrador del parqueadero.

Tras darle la mala nueva al propietario del vehículo, se trasladó hasta el barrio San Francisco, en donde por una casualidad un camionero le informó que aquel Dogde siniestrado estaba en el Gaitán.

Para cuando Adonay llegó al mencionado barrio, un sujeto guardaba el motor en un taller, por lo que enseguida reportó a la Policía.

Si bien esta persona fue capturada por el delito de receptación, horas después recuperó su libertad.

“En vista del problema, los del taller nos devolvieron el motor, dejándolo ahí tirado. Ahora estamos varados porque cómo nos llevamos todo esto (...) Esperamos que las autoridades hagan justicia”, señaló Ulpiano.