Un hombre murió en Floridablanca tras sufrir una caída en aparente estado de embriaguez

Una caída que no parecía grave, al parecer producto de la ‘rasca’, llevó a la muerte horas más tarde a Pedro Antonio Ruíz Duarte, de 31 años.

Pedro quien trabajaba en construcción, se dispuso a compartir su día de descanso con tres amigos, se encontró con ellos en una tienda del barrio para jugar billar.

“Desde las 5:00 de la tarde hasta las 10:00 de la noche estuvimos jugando, apostando de a 10 mil pesos y tomando cerveza. Luego llegó la Policía a sacarnos y nos fuimos para donde el papá de un amigo maestro.

“Como a la una de la mañana Pedro dijo que se tenía que ir porque el domingo madrugaba” contó un amigo.

Pedro vivía en la calle 147C, Casa 8 de Quintas de La Hacienda, en un tercer piso. Allí habría llegado tambaleando, le costaba mantenerse en pie, intentaba subir las escaleras cuando se le fueron las luces y de desplomó hacia atrás.

“El muchacho que vive en el primer piso lo vio caerse; luego entre varios vecinos lo ayudaron a levantar y lo llevaron hasta el cuarto donde dormía”, dijeron testigos.

Duarte se golpeó en la cabeza pero quedó consciente. Sería una anécdota de “borrachera” que le contarían al otro día.

Amaneció, pero nada que aparecía ese domingo, se suponía que se iba temprano a trabajar.

“Nos dijeron que no lo vieron salir, se nos hizo raro y fuimos a tocarle pero no hubo respuesta. Con un palo de escoba abrimos la puerta y seguía ahí en la cama pero no respiraba”, relató uno de sus amigos.

Pedro vivía con una hermana y el cuñado pero no estaban estos días ahí, por eso nadie se pudo percatar de lo que pasó.

Llamaron a la Policía y horas después el CTI acudió a levantar el cadáver que trasladaron a Medicina Legal para determinar las causas exactas de la muerte.

Ruiz Duarte es oriundo de Bolívar, Santander. Era el menor de cinco hermanos, trabajaba entre semana en El Socorro pero viajaba los fines de semana a Floridablanca.

Sus familiares están a la espera de que les entreguen el cadáver para realizar el sepelio en su natal Bolívar.