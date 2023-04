Se tiró de su vehículo antes de que cayera a una laguna en Berlín, Santander

Este hombre de 45 años, como lo hace desde hace tres meses, salió de su casa en el barrio El Dangong, en el sur de Bucaramanga, con rumbo a las distintas veredas del corregimiento de Berlín, jurisdicción del municipio de Tona, Santander, a vender sus productos.

Apenas iniciaba la jornada, cuando en una polvorienta vía de la vereda Arenales su automóvil Mazda 323, de placas BUJ-199, sufrió una falla mecánica que le hizo perder el control.

“Iba por la pendiente, ya iba a llegar y se me apagó el carro. Al apagarse, no cogió freno. No prendía, no prendía y yo hágale. En eso, en cuestiones de segundos, el carro empezó a echar para atras”, relató el comerciante.

En medio de la angustia, el vehículo empezó a retroceder sin control hasta que se salió de la vía, ingresó a un predio aledaño y terminó volcado en una laguna.

Instantes antes de que esto ocurriera, Carlos Arturo saltó del vehículo y se salvó de morir. Las puertas del carros quedaron bloqueadas y él no hubiera podido salir.

“No entiendo porque en medio de tanto potero el carro preciso cogió para la laguna, que estaba a un lado. Si yo no me salgo me hubiera ahogado ahí, no había forma de salir. Tengo golpeado todo el cuerpo, estoy muy adolorido”, añadió Monroy.

El vehículo y la mercancía quedaron en pérdida total. El propietario estima que son más de $6 millones en daños.

“Tenía todo mi ‘plante’ ahí. Llevaba pescado, aguacate, yuca, banano, mangos, plátanos, de todo. Había comprado en Abastos y apenas empezaba la venta”, concluyó.

Quienes deseen ayudar a Carlos Arturo a reponerse de esta situación, pueden comunicarse al teléfono 312493 9076.