¡Sergio no pierde la fe! Sigue buscando a su mamá Rosalba Velandia, en Santander

Sergio Delgado no se rinde. El amor profundo que siente por su madre lo ha llenado de fuerza, esperanza y mucha fortaleza para continuar la búsqueda de Rosalba Velandia Salazar quien desapareció el pasado 14 de julio en la noche, cuando salió de su casa en el barrio Candelaria de Piedecuesta.

No ha descansado y desde hace más de dos meses emprendió una labor intensa para dar con el paradero de su progenitora de quien hasta la fecha no tiene ninguna pista. Han sido días de zozobra al no saber si está bien o si está pasando alguna necesidad.

Él no desfallece, por el contrario se arma de valor y continúa buscando la forma de que su clamor sea escuchado hasta por el propio presidente de la república, Gustavo Petro.

Realizará una caminata que partirá el próximo 3 de octubre desde el último punto donde fue captada por un video de seguridad, en el sector de Pescadero. Recorrerá Aratoca, San Gil, Socorro, Oiba y seguirá la ruta hasta llegar a la casa de Nariño. Se espera que en 14 días logre su cometido.

Con esto espera llegar a más lugares y cercar la búsqueda, entregar volantes y buscar alguna pista. En el fondo se su corazón sabe que está con vida. “Es más fácil encontrar un cuerpo sin vida y pues ya ha pasado mucho tiempo. Ella está viva”, manifestó Sergio.

Lea aquí: Video: Camión arrolló a una mujer y a tres niños en San Gil

Hace un llamado a la comunidad y residentes de los municipios aledaños para que le brinden cualquier tipo de apoyo, ya sea hidratación u hospedaje, porque su recorrido será incierto. No conoce a nadie y poco cuenta con los recursos económicos.

“Pedimos que si un transportador la llevó o si alguien en alguna vereda la ha visto, nos llamen. Puede hacer una llamada anónima. Cualquier información es valiosa”, dijo el joven, quien recordó que el pasado 16 de agosto conoció el caso del hallazgo de un cuerpo en el río Fonce a la altura del municipio de Cabrera, pero su esperanza revivió al saber que se trataba de un hombre.

Las personas que tengan información pueden comunicarse al 3213670761. Los familiares desconocen si aún siga en Santander, haya llegado a otro departamento o quizá cruzado la frontera.

Lea aquí: Varios heridos deja ataque a bala en Barrancabermeja