La tranquila noche que transcurría el martes en Lebrija, se vio interrumpida por un hecho violento que acabó con la vida de Elisael Antonio Coronado Navas, conocido como ‘Gancho’.

Este hombre, quien trabajaba como mecánico en un taller ubicado en el sector de La Virgen, fue la víctima mortal de pistoleros que lo balearon a pocos metros de su trabajo.

Según las autoridades, a las 9:45 de la noche, ‘Gancho’ estaba afuera del taller mecánico cuando dos sujetos en motocicleta arribaron al sitio.

El parrillero desenfundó su arma y comenzó a balear indiscriminadamente a este hombre quien, según testigos, estaba con un compañero que también resultó herido, aunque por fortuna no fue de gravedad.

Elisael Antonio, por su parte, no corrió con tanta suerte. Recibió cuatro disparos.

El homicida y su cómplice, una vez cumplieron su cometido, huyeron con rumbo desconocido.

En pocos minutos varias patrullas de la Policía llegaron y trasladaron a ‘Gancho’ al Hospital San Juan De Dios en Lebrija, donde a pesar de los esfuerzos que hicieron los médicos, falleció minutos después de ingresar.

Aunque todavía continúa la investigación de las autoridades para dar con el paradero de los responsables, una familiar de la víctima dio algunas luces de las razones por las que a este hombre lo buscaban.

Elisael estaría vinculado a algunas actividades de microtráfico hacía un tiempo, sin embargo se desconocía si actualmente continuaba teniendo relación con estupefacientes.

Además de recibir la fatídica noticia de su deceso, la familia de ‘Gancho’, de origen extranjero, ahora se encuentra en una encrucijada pues necesita trasladar el cuerpo hacia su país.

El hombre tenía una hija en su país de origen, de poco años de edad, y contaba con varios meses trabajando en ese taller donde trágicamente falleció.

“Esta noticia me cayó como una ‘panela de hielo’ que congeló mi mente y destrozó mi alma. Me dejaste algo muy hermoso, y es que nuestra hija te ame. Te quiero profundamente por tantas experiencias vividas. Y a pesar de que no teníamos una relación todavía, nunca quise mal para ti, siempre te deseé lo mejor. Te voy a querer por ser el padre de mi hija, dejaste un vacío en nuestro corazones, muy dura esta cruda y mala noticia”, dijo la madre de su hija.

Varios allegados a la víctima, que se enteraron por la publicación de uno de sus allegados, mostraron su sorpresa y expresaron mensajes de condolencias y solidaridad para los familiares en estos momentos de calamidad.