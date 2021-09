Autoridades investigan por qué un soldado de la Quinta Brigada habría disparado contra un civil

Para sus allegados, el ataque no tiene ninguna justificación y piden que se tomen las medidas pertinentes y que casos como este no se repitan.

El hecho que generó consternación en el sector, ocurrió a las 8:30 de la noche en el parque del barrio Los Pinos, de Bucaramanga.

El joven estaría en compañía de otros amigos cuando el uniformado les habría pedido que se retiraran, pero ante la negativa de los muchachos, habría accionado su arma de dotación, según versiones recolectadas por los familiares de la víctima.

“Estaba en la casa y le pidió permiso a la mamá para venir al parque de Los Pinos con otros muchachos.

“Le dijo que fuera, pero que rápido porque había que acostarse temprano.

“Como a los 20 minutos llamaron a decir que le habían pegado un tiro y cuando llegamos ya se lo habían llevado para el Hospital. No sabíamos quién había sido y alguien nos dijo que fue el de la garita, el soldado”, manifestó el padre del menor.

Aterrados por lo que acababan de escuchar, se fueron directo al centro médico, donde comenzaron a buscar explicaciones. “Sé que estaba con unos muchachos, que se habían puesto a fumar un cigarrillo sentados y que les dijeron – según la versión de mi hijo – que no podían estar ahí. Ellos no le hicieron caso, obvio, y en el segundo llamado se pararon y preguntaron ‘¿por qué no podemos estar?, entonces fue cuando el ‘man’ le disparó”.

Para el padre “de pronto se le salió el tiro, porque el hombre dizque tiene como cuatro meses en el Ejército; es un soldado raso, eso no sabe ni manejar el arma todavía, porque cómo va a disparar así? El derecho del soldado era comunicarle al Comandante de Guardia; que le colaborara si era mucho el problema, pero no disparar”.

¿Qué dice el Ejército?

Ejército Nacional mediante un comunicado aseguró que los hechos son materia de investigación y que el joven afectado de manera inmediata recibió los primeros auxilios y fue trasladado a un centro de salud para recibir atención médica especializada.

“Los hechos fueron puestos en conocimiento de las autoridades competentes, quienes hicieron presencia en el sitio, con el fin de recaudar los elementos probatorios y establecer las circunstancias de modo, tiempo y lugar.

“El soldado que llevaba cinco meses prestando su servicio militar, se encuentra a disposición de las autoridades”, indicó la Institución.

Agregó que la “Quinta Brigada, en cumplimiento del principio de colaboración armónica entre las instituciones, estará atenta a coadyuvar a las autoridades judiciales, con el fin de contribuir en la celeridad de la investigación en el marco del debido proceso”.