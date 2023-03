Haciéndose pasar como clientes, dos sujetos llegaron hasta un negocio de venta de huevos en la vía entre Bucaramanga y Matanza y se robaron dos celulares, 500 mil pesos en efectivo y hasta un cartón de huevos porque pagaron con el dinero hurtado.

Lo reprochable del caso es que aprovecharon que un menor de 13 años estaba al frente del negocio para llevarse los elementos de valor. Uno de los teléfonos móviles que se hurtaron era con el que el pequeño realizaba las tareas escolares.

El robo mediante engaño ocurrió en la vereda La Capilla, en la zona rural al norte de Bucaramanga. Allí una humilde familia se dedica a la venta de cartones de huevos.

Según el relato de la madre del menor, los dos se encontraban en los galpones y la mujer le dijo a su hijo que se subiera al negocio para ver si había llegado algún cliente.

“Uno en el campo está acostumbrado a confiar en la gente. A veces deja el negocio solo y no pasa nada. Le dije a mi hijo que se llevara 10 cartones que ya habíamos recolectado”, señaló la madre.

Cuando el pequeño llegó al local, estaban los dos sujetos que se movilizaban en una moto. Uno de ellos preguntó por el valor de un cartón de huevos.

Mientras que el otro, que ya había verificado que en la casa solo estaba el menor, le pidió prestado un baño.

Uno de los delincuentes entretuvo al pequeño preguntándole cosas del campo y el otro buscaba objetos de valor en la casa.

“Un niño es inocente de las cosas y él no me llamó. Se aprovecharon que era un menor y realmente lo que hicieron fue esculcarnos. Se llevaron el dinero y lo que más me duele el celular en el que hacía los trabajos para el colegio y con el que yo lo llamaba”.

Una vez con los elementos en su poder pagaron un cartón de huevos, pero con el mismo dinero que se robaron. Salieron del lugar y cuando el menor fue a buscar su teléfono se percató que había sido víctima de un hurto.

De inmediato corrió donde una vecina para denunciar el hecho y después la progenitora revisando una cámara de seguridad descubrió lo que había pasado.

“En los videos vimos que aprovecharon mientras mi hijo traía los cartones y ahí ingresaron a la casa. Después volvieron a ingresar y se llevaron lo demás. Muy preocupados que se aprovechen de nosotros que somos gente trabajadora y humilde”.

Las víctimas interpusieron la denuncia a la espera que las autoridades inicien las investigaciones con las recolectadas en los videos.