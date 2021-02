Taxista de Bucaramanga denuncia que abandonaron a una mujer de 80 años en su carro

“Me hicieron una parada y me subieron a una señora de 80 años, me pidieron llevarla a Prados del Sur, pero resultó ser un caso de abandono a la tercera edad.

“Me tocó llamar la Policía y ellos me colaboraron para ubicar la señora de nuevo en su casa”... Así inició el relato un taxista de Bucaramanga, quien denuncia lo que le ocurrió el pasado fin de semana, cuando una abuela fue abandonada en su taxi.

Según el conductor, hacia las 8:15 de la noche del sábado, “yo llegué ahí a la esquina de la Plaza de Santana, en Floridablanca, me paró una muchacha y me dijo que llevara a una señora, de unos 80 años, a la calle 148 de Prados del Sur. La muchacha me dijo, ‘ella sabe dónde queda la casa’”.

Sin embargo, al llegar a dicho barrio, no había nadie esperándola, “le dije, señora, cuál es la casa, me dijo es que ni siquiera sé para dónde voy, a mí me dijeran súbase al carro y váyase para allá”.

Según el taxista, de manera muy lúcida la mujer le comentó que no sería la primera vez que le ocurre, “me dijo que la familia la saca en las noches, los sobrinos, porque no tuvo esposo, ni hijos, ni nada”.

Al ver que la mujer no daba razón de la vivienda a la que debía llegar y tampoco sabía cómo regresarse a casa, el taxista dio aviso a la Policía.

“Llamé a la patrulla de la Policía, me atendieron el caso y me dijeron que fuera al CAI de El Carmen; de ahí me enviaron al de Villabel, ahí me ayudaron a llevar a la señora a la casa”.

Para ubicar la vivienda, el taxista y los uniformados llegaron de nuevo hasta la esquina de la Plaza Santana, donde la recogió.

“Les preguntamos a los celadores de la plaza que si recordaban por dónde había salido la señora, nos guiaron. Cuando bajamos la calle, como a media cuadra apenas, la señora dijo esa es mi casa”.

Efectivamente, los familiares abrieron y manifestaron que la abuela iba para donde una hermana.

“Me da la impresión de que a la señora la maltratan, porque cuando llegamos a esa casa, ya no quiso decir nada.

“Lo que pasó es delicado, no se puede repetir, como la señora no habló, le dio como miedo denunciar, pues no se pudo hacer nada, guardó silencio y solo dijo gracias, dios lo bendiga por haberme traído a la casa”.

Según el taxista, es la primera vez que le pasa; “muy mal hecho que esa gente haga esto con una señora de 80 años, donde hubiera dado con alguien de mal corazón la deja tirada y se pierde”.