Taxista habría sido víctima de un ‘paseo millonario’ en Bucaramanga

La comunidad de la vereda Aguada de Ceferino en el municipio de Girón rescató a un taxista que, presuntamente, había sido víctima de un paseo millonario.

Ocurrió el pasado miércoles y quedó evidenciado en un video publicado por los residentes de la zona en la que la víctima narra la pesadilla que vivió durante casi 12 horas en las que dos delincuentes lo mantuvieron retenido en su taxi de placas XME-091.

Lea también: Joven fue asesinado en medio de una riña en Bucaramanga

De acuerdo con el relato, los dos sujetos lo abordaron a las 10:00 am en el sector Cacique y le pidieron llevarlos al aeropuerto. “Cuando pasamos el peaje me dijeron que tenían que hacer un vuelta y necesitaban el carro. Iba a decir algo, pero sacaron un revólver y me hicieron seguir para San Vicente”, contó.

Explicó que durante el recorrido los sujetos se detuvieron en varias oportunidades, uno de ellos se bajaba mientras el otro permanecía con él para que no huyera. Entrada la noche lo obligaron a regresar.

“Después de que llegamos a Lebrija me amarraron y me pasaron para atrás, y se fueron por otro lado porque quedé yo perdido, ni sé dónde estoy”, se oye decir al taxista, al parecer a las autoridades a través de un celular.

Eran las 9:00 de la noche cuando los residentes de la vereda vieron pasar el taxi por la vía principal y extrañados por la situación poco usual en ese sector dieron aviso a las autoridades. Sin embargo, como la Policía no llegó pronto bajaron hasta el final de la vía en donde estaba parqueado el carro.

“Me soltaron y me salvaron de que me hubieran matado, porque me iban era a matar”, dijo la víctima.