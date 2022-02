Temerosa del acoso por parte de un hombre que se masturba frente a su casa en Piedecuesta, Karín Marín decidió dar a conocer la situación en redes sociales e instaurar una denuncia formal ante las autoridades.

Según Karin, aproximadamente desde agosto del año pasado, un hombre delgado, alto, de cabello largo y quien siempre viste de negro, se para frente a su casa en el barrio Villa Lina y empieza a realizar actos obscenos.

“Primero se hacía lejos de mi casa, iba a la esquina y volvía. Los vecinos me empezaron a decir que tuviera cuidado, ese es un lugar solo y oscuro. Cada día ese hombre se acercando a las ventanas, incluso una vez estaba grabando hacia la casa y mi mama lo confrontó.

“Siempre iba en las noches, lo que me hizo estallar y colocar denuncia fue que se atrevió a tocar a la puerta de mi casa en dos ocasiones, me asomé y no era nadie, me asomé desde el segundo piso y lo vi, le pregunté que si estaba timbrando y me dijo que no, me dio pánico, se atrevió a tanto”, manifestó Karin.

Fue ahí cuando decidió denunciar, “gracias a la denuncia recopilé testimonios de otras mujeres quienes manifiestan ser víctimas de este hombre, damos con la misma fisonomía. Desde que denuncié no ha vuelto por mi casa”, sin embargo, Karin y otras mujeres víctimas están temerosas porque dicho hombre no ha sido ubicado y capturado.

Dicen haberlo visto también en el barrio Chacarita.