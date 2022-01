Testimonio revela dureza del entrenador de atletismo cuestionado en Bucaramanga

Vanguardia conoció el testimonio de la madre de dos de las deportistas que pertenecían al club de atletismo del que hace parte el entrenador recientemente 'salpicado' por presunto abuso sexual y psicológico.

La mujer, que prefirió ocultar su identidad por seguridad, relató la dureza con la que este hombre trataba a sus hijas y a las demás deportistas que entrenaban en el club.

Puede leer: Los detalles del escándalo de abuso ‘sexual’ que salpican al Atletismo en Bucaramanga.

"Afortunadamente mis hijas no están en la lista de víctimas de abuso sexual, pero una de ellas sí estaba muy afectada psicológicamente y llegando a una situación donde se podría volver vulnerable, por la presión que él ejerce sobre los atletas", señaló.

La mujer aclaró que con sus hijas nunca se refirió de manera grosera, insultante o amenazante, porque ella siempre las ha acompañado a los entrenamientos y competencias.

"Él en ese sentido no pudo hacer lo que normalmente hace, que es tratar a los chicos como se le venga en gana. A él siempre le incomodó que yo las acompañara, les decía que yo era quien estaba truncando su avance, porque me metía en cosas que no me incumbían", detalló la mujer.

Además: Crearán mesa para que deportistas víctimas de abuso físico y sexual en Santander puedan denunciar.

Dijo que era tal el temor que le infundió a sus hijas, que llegó a un punto en que a la mayor le hablaba mal de su mamá, la ponía en su contra y le hacía ver que solo "la palabra de él es ley".

"Tenían demasiada presión"

Según el testimonio de la mujer, recientemente se habría enterado que su hija estaba a muy poco de ser parte de la lista de deportistas presuntamente abusadas.

"Nos enteramos que si él le hacía algo, ella no diría. Siempre nos decía que era el mejor entrenador. Yo tenía miedo de que pensara en hacerse daño alguna manera, porque se sentía triste y muy desesperada por avanzar más en el deporte", señaló.

"Él les mete en la cabeza que solo hay un primer lugar y el segundo ya es un perdedor, en parte el deporte a nivel nacional tiene eso, pero no debe ser así para los niños", agregó.

"Se desmayó y no hizo nada"

En noviembre pasado, antes de que la madre tomara la decisión de retirar a sus hijas del club, esta familia vivió una situación que no quiere volver a repetir.

En una de las competencias en San José de Pare, Boyacá, una de sus hijas se desmayó. Según su relato, la niña "lo único que decía era que tenía que seguir, que el profesor la iba a regañar, que la iba matar, que mejor que ella se muriera y cosas así", detalló la madre.

La menor tardó varios minutos en reaccionar. Estuvo una hora en la carpa de la Cruz Roja. "Todos los médicos ahí presentes presenciaron la situación y me dijeron no podía dejar más a las niñas cerca de ese señor".

Agregó que una semana después, en otra carrera ella (la madre de las deportista) agredida verbalmente por el entrenador. "Me sentí tan intimidada que pensé que me agrediría físicamente, yo lo que hice fue alejarme pero él me perseguía".

"Mi denuncia o queja ante la Liga Santandereana de Atletismo es para que esos tratos no se sigan dando, porque todos llevamos a nuestros hijos ahí como parte de su formación y muchos de ellos tienen talento y pasión por el deporte, no es justo que existan tratos así y que por ende no quieran ni volver a ejercitarse", puntualizó la mujer.