$!Tragedia: Dos niños de 4 y 6 años de Girón se perdieron en las aguas del río Bravo en la frontera con Estados Unidos

"Me afectó el brazo": Salvavidas sobre la muerte de la mujer por un rayo

“Un muchacho que la acompañaba intentó rescatarlos, pero los niños fueron arrastrados por la corriente no pudieron recuperar sus cuerpos, no sabemos si están vivos o muertos. A ella la lograron sacar con vida y ahora está en un albergue en New York, en los Estados Unidos”, relató Yulitza.

Ahora esta familia, de escasos recursos que reside en Girón, vive la incertidumbre de saber qué pasó con los pequeños.

“A los niños no los sacaron del río. Queremos recuperarlos, que aparezcan vivos o muertos pedimos a las autoridades de Colombia, de México o de Estados Unidos que nos ayuden. Mi hermana está muy mal, quería brindarles algo mejor y ahora no sabemos qué pasó”, expresó la familiar.

Los seres queridos han empezado contactos con la Defensoría del Pueblo y los consulados de Colombia buscando que se realicen operativos en la zona para hallar a los menores. Es incierto el paradero desde el pasado domingo.