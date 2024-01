Trágico: Mujer murió en accidente de tránsito cuando se movilizaba como parrillera en una moto

En la vía Troncal de Occidente, que comunica a los municipios de San Juan Nepomuceno y San Jacinto (Bolívar), se presentó un fatal accidente de tránsito en horas de la noche de este primero de enero, el cual dejó como saldo una persona muerta y otra herida.

La víctima fue identificada como Yuranis Camargo Vásquez, oriunda y residente de San Jacinto y madre de dos niñas.

Las autoridades de carretera informaron que Camargo Vásquez se movilizaba como parrilllera en la motocicleta accidentada. El conductor, quien quedó con heridas de gravedad, habría perdido el control del vehículo durante una curva, lo que provocó el choque.

El siniestro vial se convierte el primero de este 2024 en las carreteras del departamento de Bolívar.

“Yo no puedo creer que mi 2024 empiece así, yo no puedo creer que tú te hayas ido, yo no puedo creer que esa sea la voluntad de Dios, si hace tan solo 24 horas estabas feliz a mi lado.... Descansa en paz, me partiste el alma en dos” es uno de los tantos mensajes que familiares y amigos de Yuranis Camargo Vásquez le escriben y dejan en su perfil de la red social Facebook. La mujer residía en el sector de Loma del Viento del municipio bolivarense.

Tomado de El Universal