Tras cinco años, llegó la justicia para familia de joven fallecida por ingerir soda cáustica en Bucaramanga

El responsable de este hecho, identificado como Manuel Camacho Aguilar, el 24 de marzo pasado fue condenado a purgar 48 meses de prisión por el delito de homicidio culposo.

Para ella la justicia obró, quizás no de la forma como esperaba porque la pena es muy mínima para un daño tan grande, pero sí de otra manera.

“Yo me siento contenta con la justicia divina, se hizo justicia divina. Él publicaba en redes que se estaba dando la gran vida en Estados Unidos y me dijo que no iba a pagar por mi hija, que él no tenía por qué pagar, que muy de malas por haberse tomado ese trago. Yo sabía que mi Dios no iba a dejar las cosas así”, relató Ana Ilse.