Tres personas murieron tras inhalar gases tóxicos, en La Belleza

La jornada laboral de tres trabajadores del municipio de La Belleza, Santander, terminó de una forma trágica. Fallecieron mientras adelantaban la revisión de un alcantarillado, en el corregimiento de La Quitaz. Al parecer, habrían inhalado gases tóxicos que les provocaron la muerte de manera instantánea.

La emergencia ocurrió a las 9:00 de la mañana cuando uno de los trabajadores se asomó a un pozo, porque un tubo se tapó. En ese momento habría aspirado el gas que brotaba del profundo hueco dejándolo inconsciente y ocasionando su fatal caída al fondo de la alcantarilla. El desespero se apoderó de sus otros dos compañeros, quienes en el afán por salvarlo no se percataron de lo ocurrido y sin ninguna protección se acercaron al pozo y cayeron de la misma forma que el primero. Desorientados perdieron el equilibrio y terminaron en el fondo del sistema de alcantarillado, descendieron aproximadamente cinco metros.

Los tres fueron identificados como Campo Elías Peña Muñoz, de 43 años; Néstor Muñoz Muñoz, 51; y Albeiro Páez Tarazona. La comunidad de La Quitaz entró en pánico y evitó que más personas se acercaran al lugar. De inmediato, con cuerdas y máscaras los vecinos buscaron la forma de rescatarlos. Hasta el último momento guardaron la esperanza de encontrarlos con vida.

Según la versión entregada por los testigos, una persona se arriesgó y bajó para amarrar de los pies a los tres trabajadores.

Una ambulancia atendió la emergencia, intentaron brindarles los primeros auxilios, pero ya era demasiado tarde...sus corazones habían dejado de latir. Los cuerpos fueron dejados a un lado de la vía mientras esperaban la inspección y el levantamiento por parte de las autoridades.

Sobre este lamentable hecho, el alcalde de La Belleza, Felipe Sierra, señaló que el proyecto de alcantarillado estaba próximo a reactivarse, pues se habían suspendido hace cuatro meses aproximadamente. Dicho proyecto lleva más de un año de retraso.

Al parecer, la tragedia se presentó cuando adelantaban la inspección para la reactivación.

“Actualmente no estaba en funcionamiento y al destaparlo para hacer la revisión inhalaron gases y cayeron. No sabemos qué tipo de gas era. Las autoridades adelantan la respectiva investigación para saber qué fue lo que pasó. Los tres hombres pertenecían a la empresa contratista. Ellos no eran residentes del sector. Expresamos toda nuestra solidaridad a las familias de estas personas y estaremos atentos a lo que necesiten”, dijo el primer mandatario local.

La comunidad denunció que los trabajadores no contaban con elementos de protección ni la herramienta adecuada. Además en la zona no se encontró ningún jefe de la obra, aseguró.

Por su parte, Nohora Cristina Flórez, gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Santander (Esant), al cierre de esta edición dijo que solo se tenía conocimiento de que tres personas entraron a uno de los pozos que forma parte del contrato de ampliación y optimización del servicio de alcantarillado en el corregimiento La Quitaz.

“Entra uno, después el otro para auxiliarlo y posteriormente el tercero para rescatar a los otros dos. Ahora se abre una investigación para determinar las causas del deceso. El proyecto estaba suspendido desde diciembre debido a la construcción de placa huella, porque se dificultaba el transporte. Estamos a la espera de los resultados de la investigación”.

Agregó que “estamos consternados y trasladamos una condolencia a la familia”.

Campo Elías sería oriundo de Lebrija, Néstor de Bucaramanga y Albeiro, de Ábrego- Norte de Santander.