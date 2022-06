Un exconvicto sería el responsable del homicidio en el barrio San Martín de Bucaramanga

Hace tres años mataron al hermano de Yorguin,

también en San Martín

Inconsolable se encuentra la madre de Yorguin. Le arrebataron a sus dos hijos mayores en el mismo barrio, por las mismas circunstancias de violencia: rencillas, intolerancia y balaceras.

El 7 de septiembre del 2019, Michael Steven Reátiga Gómez, de 23 años-hermano de Yorguin-, se vio inmerso en medio de una intensa riña en la que hubo cruce de disparos, cuchillo, golpes y piedras. A él le clavaron dos ‘puntazos’ de navaja en la cabeza.

El tipo que lo atacó, alias ‘Alcalde’ murió cuando un amigo de Michael le disparó en defensa.

Michael corrió para salvarse de ser capturado pero fue detenido por la Policía en La Victoria. Lo que denunció la familia del joven, fue que lo maltrataron sin saber que estaba recién operado.

Lo llevaron al Hospital Universitario, pero falleció. Las autoridades indicaron que fue por un golpe contundente que recibió en la cabeza, sin embargo, la familia de Michael alegó que esa no fue la causa real de su muerte y que en el centro médico les dijeron había sido por un infarto. Nunca se aclaró qué fue lo que realmente ocurrió.

Dos años después, la tragedia volvió a embargar a la familia. “Yorguin había acabado de salir de trabajar y se fue en la moto a dar una vuelta a San Martín. Lo cogieron desprevenido y me lo mataron. Mis dos hijos se me fueron, ya solo me queda la menor de 17 años”, contó devastada la progenitora de las víctimas.

La mujer espera que se haga justicia por los crímenes de sus hijos, al menos para uno de ellos.

