Un furgón se volcó en el barrio Santa Ana

Un ‘pequeño e inofensivo’ descuido por parte de un conductor de un furgón por poco termina en tragedia, en una de las vías inclinadas del barrio Santa Ana. Se rodó y se estrelló contra la fachada de una vivienda. Terminó volcado.

Eran las 8:00 de la mañana cuando llegó a entregar sus pedidos a una tienda y se bajó del carro, pero no se habría percatado de poner el freno de mano ni utilizar otro mecanismo para evitar que se rodara.

Pasaron solo unos minutos, cuando el furgón de placas TTS-089 comenzó a moverse lentamente. Por fortuna, no encontró peatones a su paso. Los gritos de algunas personas alertaron sobre lo que pasaba para que despejaran la vía.

“Escuché un totazo muy fuerte, pensé que la casa se me estaba cayendo. Me asusté mucho. Tumbó la reja, unos materos y afectó la pared. Menos mal no había nadie por ahí”, comentó Berta Rodríguez, propietaria de la vivienda averiada.

Las autoridades de tránsito de Floridablanca atendieron la emergencia. Pasado el mediodía el vehículo fue retirado de la carretera.