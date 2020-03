La mezcla fatal entre la velocidad y el alcohol le habría costado la vida a Wilson Antonio Pinilla Pineda, de 19 años. Esa es hasta ahora la principal hipótesis del accidente que sufrió la noche del domingo en Rionegro, en el que además un menor de 15 años resultó lesionado.

Sucedió en el kilómetro 26 +600 metros de la vía Bucaramanga – San Alberto en el sector conocido como ‘La Escorpión’, por donde Pinilla se movilizaba en una motocicleta marca Suzuki de placa PZL-74C , con el adolescente como parrillero.

Pero justo al llegar a un puente sobre una cañada perdió el control, al parecer por el exceso de velocidad, se estrelló contra la baranda de concreto del puente y salieron despedidos.

Producto del impacto, Wilson quedó tendido a mitad de la carretera y murió de forma inmediata producto de los múltiples traumas; el menor de edad quedó a pocos metros, pero por fortuna solo sufrió múltiples laceraciones. Entre tanto la moto, que voló hacia el otro lado, fue a dar a un potrero junto a la cañada.

En una ambulancia fue trasladado el menor herido hasta un centro médico en Rionegro, mientras que agentes de Criminalística de la Seccional de Tránsito de la Policía de Santander levantaban el cadáver que fue trasladado a Medicina Legal en Bucaramanga. Ahora investigan si Wilson Antonio conducía en estado de alicoramiento, pues durante las diligencias notaron aliento etílico.

Una joven vida

Wilson era oriundo del municipio de Puerto Wilches, pero desde hace un tiempo vivía junto a algunos familiares en la vereda Misiguay de Rionegro, en donde se ganaba la vida como albañil o en labores de agricultura.

Era el hijo mayor de doña Yolanda, quien sumergida en la tristeza llegó ayer a Bucaramanga desde El Carmen de Chucurí para reclamar el cuerpo.

“La Policía de carreteras me llamó a las 11:47 p.m. solamente me dijeron que había tenido un accidente y que se había muerto”, manifestó la mujer quien hasta ayer no tenía detalle alguno de la forma en que ocurrió la tragedia.