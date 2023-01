Un oficial de la Policía resultó herido al defenderse de un robo en el barrio Sotomayor

La noche del sábado para un oficial de Policía, quien estaba de civil, terminó en una jornada más de servicio, al evitar que delincuentes lo asaltaran a él y a su esposa. Se trata del mayor Luis Orlando Gélvez Vargas, de 37 años que nació en Cúcuta y está a cargo de la Estación Sur en Floridablanca.

Según se pudo establecer, ellos se encontraban en un restaurante de comida mexicana en la calle 50 con carrera 27a, en el barrio Sotomayor de Bucaramanga.

Una vez terminada la comida, pagaron y salieron a la calle a buscar un vehículo para regresar a su lugar de residencia.

Pero cuando se encontraba a las afueras del negocio fueron víctimas de un intento de hurto por los llamados ‘motoladrones’, que acechan en la capital santandereana.

En una motocicleta, los delincuentes abordaron al miembro de la fuerza pública que estaba de civil y en su turno de descanso. Pensaron que se trataba de un ciudadano más, sin contar que portaba su arma de dotación.

Al notar la llegada de los sujetos, mandó su mano a la cintura donde portaba su pistola, esperando que iniciaran el robo.

“Les dijeron quieto esto es un asalto y los amenazaron con un revólver”, manifestó un testigo.

Cuando se acercaron a su compañera, el policía de civil se identificó y les dijo que se detuvieran en sus intenciones.

No obstante los ladrones hicieron caso omiso. Se presentó un intercambio de disparos en la que el miembro de la fuerza pública recibió un impacto en el brazo. Su esposa salió ilesa.

Los bandidos huyeron, pero se activó un ‘plan candado’, coordinado desde la Central de Comunicaciones de la Mebuc, logrando cuadras más adelante sus capturas para que respondan por el hurto y por la lesión al oficial. También se les inmovilizó la motocicleta Auteco tipo boxer, color negra, de placas VFT 16F.

El Mayor Gélvez fue auxiliado y llevado a la Clínica de la Policía y después al Hospital Universitario de Santander donde se recupera de una herida que le atravesó el brazo derecho que no reviste gravedad.

El comandante de la Policía Mebuc, el general José James Roa, destacó la acción valerosa del oficial por impedir el hurto.

“Aun de permiso, nuestros uniformados no descansan para velar por la seguridad de los ciudadanos. El oficial está bien y por fortuna el robo no terminó en una tragedia. Los delincuentes deben pagar por este ataque y decirles que no descansaremos hasta dar con todos los bandidos que están generando inseguridad en nuestra ciudad”, expresó.

Los capturados son dos hombres de 21 y 33 años. Uno de ellos mototaxista y de nacionalidad extranjera.

