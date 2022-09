Una bala perdida mató a ‘La Pelúa’, reconocida artista en Puerto Wilches, Santander

‘La Pelúa’, como apodaban de cariño a la mujer de 57 años, era muy reconocida y querida aunque no era natal del municipio. Llevaba más de 20 años viviendo el pueblo y con su auténtica personalidad y berraquera, se convitió en una wilchense de corazón.

“Ese apodo me lo pusieron porque era muy belluda y así quedé. Me siento orgullosa porque a todos lados donde voy me llaman así. El baile siempre me ha gustado y es lo único que no me pueden quitar”, contó Ofelia en un entrevista que le realizó un medio local en el año 2018.

‘La Pelúa’ fue escogida como el ‘personaje de mi pueblo’ y al año siguiente le rindieron un homenaje en los carnavales de Wilches. “Estoy feliz porque me van a hacer ese homenaje en vida. Desde que llegué aquí me gané el cariño de la gente y me hice conocer por mi baile, me gusta la música champeta y bailar con una cerveza en la cabeza”, seguía contando entusiasmada Ofelia en su entrevista.

La memorable entrevista de ‘La Pelúa’ es el recuerdo que evocaron los habitantes en Puerto Wilches, luego de conocerse su lamentable muerte en medio de un absurdo hecho de intolerancia.

Truncaron el ‘baile’ de ‘La Pelúa’

Una violenta riña que terminó en balacera le causó la muerte a Ofelia y dejó otros tres hombres heridos. El hecho ocurrió en la madrugada del domingo en el barrio San Rafael, donde residía ‘La Pelúa’.

Según el informe de las autoridades, Ofelia se encontraba junto a otros tres hombres en vía pública, en la calle 7 cuando se desató una pelea con otra persona.

Unos minutos después ambas partes se retiraron del lugar. Sin embargo, sobre las 4:30 a.m., uno de los agraviados regresó acompañado de otro hombre y atacó con un arma de fuego a Ofelia y sus acompañantes.

La peor parte la sufrió ‘La Pelúa’, quien recibió un disparo en la axila izquierda y falleció cuando era trasladada a un centro de salud. David Manrique Sererno, Kevin Stiven González y Cristian Fernando Sereno resultaron con heridas de bala y tuvieron que ser trasladados al Hospital de Puerto Wilches.

La Policía ya tiene plenamente identificados a los responsables y están en su búsqueda. El municipio porteño lloró la partida de la artista que vivía feliz bailando champeta sujetando una cerveza sobre su cabeza. Amaba tanto el baile que siempre decía que cuando muriera quería ser despedida con buena música.