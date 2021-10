Una camioneta recibió un impacto de bala en la vía Bucaramanga- Girón

La pareja que se movilizaba en una camioneta por la vía Bucaramanga- Girón no se recupera del susto que vivió luego de ser presuntamente víctimas de un ataque a bala. Por fortuna ninguno resultó herido, pero uno de los disparos hizo blanco a un costado de la Renault Duster.

Aunque testigos aseguraron que se escucharon varias detonaciones, en la escena solo se encontró un tiro incrustado cerca al espejo lateral del conductor. Ocurrió en la noche, cerca de una empresa de mensajería de Girón.

Al parecer, ambos se habrían bajado a dejar una mercancía cuando sucedió el presunto ataque. Algunos se atreven a asegurar que dos sujetos en una moto habrían sido los responsables; sin embargo, aún no se cuenta con evidencia que confirme esta versión. Se revisa si en la zona hay cámaras se seguridad que permitan aclarar los hechos. Una hipótesis apunta a que los comerciantes estarían siendo víctimas de extorsión y al no ceder ante la exigencia de los delincuentes los habrían amenazado. Sin embargo, es una versión que no ha sido confirmada por las autoridades.

Un panfleto alusivo al Eln forma parte del material probatorio de la investigación que adelanta la Sijin. Al parecer, el no tendría las características utilizadas por el grupo armado al margen de la ley.