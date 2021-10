Una ciclista resultó herida en siniestro vial en la vía Bucaramanga-Pamplona

Cuando rodaba por el kilómetro 18+752, habría invadido el carril contrario en plena curva, pero la maniobra resultó peligrosa porque las condiciones de visibilidad no eran las mejores. Llovía, la carretera estaba lisa y había mucha neblina, no se percató del pesado vehículo y chocó contra la turbo de placas UPB-487 conducida por Uriel Buitrago, quien no pudo maniobrar para evitar el ‘golpazo’. Pero se detuvo de inmediato.

Fuentes quedó tendida sobre el asfalto y con varias lesiones.

Por fortuna fue auxiliada muy rápido por la Policía de Carreteras adscrita a la Metropolitana de Bucaramanga, Mebuc y trasladada a un centro asistencial.

Las autoridades confirmaron que se encuentra estable.

¡A conducir con

responsabilidad!

Y es que el reporte entregado por la Seccional de Tránsito Mebuc, indica que para este puente festivo se prevé la movilización de cerca de 100 vehículos por los diferentes ejes viales rurales y urbanos.

“Recomendamos a todos nuestros conductores transitar siempre respetando y acatando las normas y señales de tránsito.

“Hay que conducir siempre con mucha precaución, a la defensiva, con el fin de poder maniobrar frente a cualquier eventualidad que se pueda presentar”, indicó Víctor Franco, comandante de la Seccional de Tránsito Mebuc.

Harán control

a las caravanas

Los uniformados apoyarán a los patrulleros para evitar el descontrol por la celebración de Halloween.

“Seremos contundentes en la aplicación de las normas y también se realizará la recolección de videos de los vehículos que estén haciendo prácticas irregularidades de caravanas que ponen en riesgo a todos los actores viales.