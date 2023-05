Una discusión motivó la muerte con arma de fuego de un joven en Girón

A Frank Stiver Rovira Ayala, un joven de 21 años, que se dedicaba a los oficios varios, vivía en el barrio Brisas del Río y hace un mes había salido de la cárcel, una discusión con un sujeto, que hasta ahora es desconocido, fue la causa de su muerte.

Alias ‘Yuca’, como lo conocían, fue víctima de varios disparos de arma de fuego y una herida con arma cortopunzante en la pierna.

Pero antes de su muerte, la madre le contó a la Policía que él se encontraba en la casa, había terminado de comer y se fue para la calle.

“Más o menos pasaron 15 minutos y llegó un muchacho que yo no conocía y me dijo que le habían dado unos tiros, me trasladé hasta el lugar y lo encontré sin vida”, le aseguró la mujer a las autoridades.

Frank Stiver llegó a la carrera 27 con calle 44, en el barrio Poblado Colonial de Girón. Este es un sector que ha sido tomado por expendedores y consumidores de alucinógenos.

Allí estaba su homicida. Lo que ha manifestado una persona que estaba presente, es que alias ‘Yuca’ empezó a discutir con el sujeto. Sacó un cuchillo y lo retó a pelear.

Pero no contaba que su contrincante estaba armado con un revólver. Tras un par de palabras le disparó. Murió en el lugar.

Miembros de la Sijin llegaron a realizar el levantamiento del cuerpo y las investigaciones pertinentes. La víctima presentaba una herida en la cabeza con arma de fuego y otro impacto más por proyectil en la pantorrilla izquierda. Además, en el muslo derecho con un arma cortopunzante.

Alias ‘Yuca’ hace un mes había salido de la cárcel Modelo de Bucaramanga donde pagaba una condena por tráfico de estupefacientes. Al parecer era parte de una banda delincuencial conocida como ‘Las Antenas’.

“Pese a sus problemas en el pasado, era un muchacho que no se metía con nadie”, señalaron los familiares.

Por ahora se desconocen los motivos que desataron la confrontación. Las autoridades buscan al agresor.

