Una riña entre vecinos dejó un muerto en Girón

La rencilla que Hermes Barco Pinto tenía con unos vecinos fue creciendo de tal forma, que para Navidad hubo punto final. El filo de un arma blanca le quitó la vida a pocos metros de su casa en el barrio Bellavista de Girón.

Fue el 25 de diciembre. El epílogo de su existencia comenzó a tejerse en la mañana.

Leidy Patricia Barco, hermana de Hermes, recordó que él había salido hacia una tienda, a pocos metros de su vivienda, para tomarse unas cervezas.

Allí se encontró con dos residentes del sector conocidos con los alias de ‘Mosco’ y ‘Pacho’, con quienes al parecer la víctima mantenía algunas diferencias personales.

Allí se formó una riña que en ese momento no pasó a mayores.

“Escuché y salimos hasta la tienda; me lo traje para mi casa, acá lo encerré, pero después me metí a bañar y se me salió”, contó Leidy.

La pelea mortal

Pasó el tiempo y la normalidad que había recobrado el sector de Villas del Carmen, en la carrera 32D con calle 43, se alteró de nuevo a las 4:30 de la tarde.

Hermes dialogaba con sus familiares, pero de un momento a otro dijo que se iba para su casa, caminó un par de metros y muy cerca de la puerta se volvió a encontrar a ‘Mosco’ y a ‘Pacho’.

Poco se sabe de lo que ocurrió en ese momento, pero la algarabía alertó a la familia.

Cuando su hijastro salió a ver qué ocurría lo encontró tendido en la vía, con una puñalada en la frente y otra en el pecho. Pese a que lo trasladaron de urgencia en un vehículo de la Policía a la Clínica Girón, estaba tan grave que lo trasladaron al Hospital Universitario de Santander en Bucaramanga en donde finalmente murió a las 11:15 de la noche.