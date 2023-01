Vandalismo y hurto en sede educativa del norte

A la Fundación Estructurar, un centro educativo ubicado en el barrio la Esperanza II en el norte de Bucaramanga, ingresó un grupo de jóvenes y robó los elementos de valor y, además, afectó las instalaciones.

Según denunciaron las directivas, sería una pandilla de cuatro muchachos, residentes de la zona.

En la fundación se dictan cursos y talleres para menores, jóvenes y madres cabeza de familia, pero en este año, el inicio de las capacitaciones ha quedado suspendido debido a que se llevaron los elementos de cocina utilizados para la enseñanza.

“En el 2022 capacitamos a 135 bachilleres para trabajar en restaurantes afiliados a Acodres. Además, trabajamos con cajas de compensación programas para niños, y este año íbamos a empezar cursos de cocina con 450 madres cabeza de familia. Todo quedó en veremos con estos robos”, señaló Nohora Ardila, directora de la Fundación.

Las pérdidas entre hurtos y daños superan los 30 millones de pesos. También se llevaron los cables de los aires acondicionados para sacar el cobre.

Pese a que han puesto la denuncia ante el CAI del sector, la respuesta de los uniformados es que contraten vigilancia privada.

“Como no tenemos fotos, ni videos, los patrulleros dicen que no pueden hacer nada. Es preocupante la situación ya que tratamos de sacar adelante este sector vulnerable de la ciudad y no tenemos recursos para un vigilante”.

Los vecinos desconocen quienes están detrás de estos hechos, pero saben que ingresan en las noches saltándose los muros.