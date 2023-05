Vecinos ya habían denunciado al dueño de los perros, que asesinaron un niño en Bucaramanga

Habitantes de la vereda El Cable, en Bucaramanga, y los familiares del menor, que lastimosamente falleció, aseguraron que ya habían denunciado el peligro que generaban estos caninos de raza peligrosa, sueltos en la zona.

“Ya habíamos puesto eso en conocimiento de las autoridades, porque a ese señor (dueño de los pitbull), uno le hace reclamo y lo que hace es amenazar. Pusimos la queja hasta en la Fiscalía y la Policía Ambiental, yo hasta le tengo una demanda por eso”, contó la abuela del menor.

En la zona, dicen, todos le temen a los perros, “para que la gente pueda bajar o subir, toca pegar el grito para que el dueño los tenga, porque eso es un peligro», contó la mujer.

“Necesito que me ayuden para que esto no quede impune. Pido que se haga justicia, que pague por esta muerte, no es justo que este señor haga lo que quiera con al comunidad y nadie dice nada, ya tiene varias demandas”, añadió.

Sin embargo, las autoridades están investigando si se habían realizado estas denuncias.