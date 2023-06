Vehículo fantasma atropelló a un agricultor y a su hija en la autopista a Floridablanca

Desde el pasado 20 de mayo, Jorge Ernesto Posada, un agricultor de Piedecuesta de 46 años de edad, ha tenido que dejar a un lado sus labores de campo para dedicarse a la recuperación de su hombro izquierdo que presenta una fractura en la clavícula después de un accidente de tránsito.

Según su relato, el incidente ocurrió hace 20 días, a las dos de la tarde, cuando se desplazaba en su motocicleta desde la vereda donde reside, en el sector de la Españolita, al municipio de Floridablanca.

La intención era hacer un mercado para su familia y regresar a la finca. Pero cuando se desplazaban por la autopista, un vehículo particular lo cerró.

Él y su hija cayeron al piso sufriendo varias lesiones. La adolescente quedó inconsciente.

“Estábamos cerca del estadio de florida antes de ingresar al municipio desde Piedecuesta. Yo iba por el carril derecho y vi que el carro iba por el izquierdo. En segundos se me atravesó, no prendió direccional, ni me dio tiempo de frenar y lo choqué por la parte de atrás”, relató Jorge.

Los ocupantes del vehículo que eran un hombre y una mujer pararon para ver lo ocurrido, pero luego sin ninguna explicación se montaron al carro y se fueron del lugar sin atenderlos ni esperar a las autoridades.

“Me dijeron vamos a orillar el carro y hablamos. Pero lo que hicieron fue acelerar y darse a la fuga. Mi hija quedó en el suelo. No despertaba, estaba muy preocupado por ella. Por fortuna llegó pronto una ambulancia que nos llevó al Hospital Internacional de Colombia”, indicó.

La adolescente recuperó la conciencia y solo sufrió lesiones menores. Pero el padre llevó la peor parte y sufrió una fractura en la clavícula izquierda que lo mantiene con una incapacidad que se podría prolongar por seis meses.

“Soy padre de tres hijos y mi trabajo era el sustento de mi familia. Entendemos que los accidentes ocurren, pero no justificamos que quien nos accidentó se fugara”.

Tras algunas investigaciones, el agricultor obtuvo un video del carro. Sería un Renault vinotinto.

El hombre ya interpuso una demanda ante la Fiscalía Segunda de Floridablanca por los delitos de lesiones culposas con el agravante de fuga.

“Solo espero que el responsable aparezca. Insisto no es justo que esté por ahí suelto como si nada y no responda por lo que me hizo. Si alguien sabe algo se puede comunicar con la Fiscalía. Espero dar con su paradero”.

