Venganza: Destruyen la casa de la mujer que habría asesinado a su vecina por burlarse de ella

La residencia de Yulieth Solano, de 21 años, presuntamente involucrada en el fatal apuñalamiento de su vecina Kelly Cantillo, de 28 años, en el barrio Carrizal, en Barranquilla, quedó completamente devastada después de un acto de linchamiento por parte de la comunidad.

En la mañana de este jueves, vecinos del sector intentaron incendiar su vivienda, suceso que fue frustrado por la intervención de la Policía Metropolitana de Barranquilla.

El general Jorge Urquijo, comandante de la Mebar, condenó enérgicamente estos actos violentos, afirmando:

"Es un hecho lamentable que rechazamos a todas luces. No es posible y no podemos tener consideración con hechos que continúan generando violencia en un sector. Aquí hay una comunidad que entendemos su dolor por la pérdida de la vida de una compañera habitante de esta zona, pero estas acciones violentas no deben continuar".

El oficial destacó que la policía llegó al lugar después de recibir una alerta y aunque la vivienda ya estaba destrozada, lograron evitar que se propagara un incendio que habría afectado a otras casas cercanas.

Asimismo, el comandante anunció que se llevará a cabo una investigación exhaustiva en colaboración con la Fiscalía General de la Nación para identificar y capturar a quienes incitaron estos actos.

Se informó que se ha establecido un servicio de Policía en el lugar, que permanecerá activo hasta que se identifiquen a los responsables de estos hechos violentos.

El trágico incidente en el que Cantillo perdió la vida ocurrió alrededor de las 9:15 de la noche del martes pasado en la terraza de la vivienda, donde aparentemente se estaba produciendo una discusión intensa.

Un video capturado por uno de los testigos muestra cómo la discusión se tornó cada vez más acalorada, llegando incluso a la violencia física.

Sin embargo, en un momento de la pelea, una de las personas involucradas aprovechó la confusión para empuñar un arma blanca y apuñalar repetidamente a Cantillo, dejándola gravemente herida en el suelo. La víctima fue trasladada al centro asistencial Paso Murillo, donde lamentablemente se confirmó su fallecimiento.