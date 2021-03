Venta de armas traumáticas aumentó hasta un 40% en Bucaramanga

En mayo del año pasado, dos delincuentes en moto intimidaron a un hombre con un arma de fogueo en el sector de Provenza. Como la víctima se opuso le dispararon en una pierna, por fortuna no revistió gravedad.

Este equipo denominado no letal, constituye el principal tipo de armamento que se trae a Colombia, por encima del de guerra.

Una de las razones apuntaría a la facilidad para adquirirlas, debido a que como las de fuego, no requieren un permiso especial para el porte y su adquisición es fácil.

Lo grave, además, es que estas armas también podrían facilitar la elaboración de armas hechizas, es decir, las que se transforman en armas de fuego con partes de las que no son reales. Además podrían estar siendo usadas por la delincuencia en hurtos o amenazas.

Las armas de fogueo son pistolas que al detonar únicamente producen ruido y no disparan ningún tipo de proyectil, caso contrario a las traumáticas o de aire, que son iguales que las de fogueo pero con la diferencia de que expulsan un proyectil en goma que se encuentra dentro del cartucho.

Para Nicolás Arias, experto en el tema y creador del canal de Youtube Seguridad y Prevención, no es bien dicho llamarles armas no letales sino armas de letalidad reducida, pues si bien no están diseñadas para matar, en algunos casos sí pueden ocasionar lesiones graves y hasta la muerte.

“La goma de un arma traumática que pesa cerca de un gramo, puede alcanzar entre 2 y 3 centímetros, lo que significa que una de estas gomas, por poner un ejemplo, da en un ojo, el cuello, o se es tan de malas y da a la femoral, puede causar graves lesiones y hasta la muerte”.

En el caso de las armas de fuego, la ojiva sí alcanza a atravesar más de 8 centímetros.