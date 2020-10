Una noticia alentadora recibió la familia de Esmeralda Ramírez, en medio de la crisis que afronta desde hace 10 días. La Alcaldía de Sabana de Torres le ayudará a construir de nuevo su vivienda, consumida por fuego provocado, al parecer, por su expareja sentimental, en el barrio La Feria.

El alcalde, José Ariel Rivera Arciniegas, llegó hasta el lugar donde ocurrió la emergencia el pasado 10 de octubre, en compañía de la Gestora Social, Mayra Rivera. Allí, además de entregar algunas ayudas, anunciaron que muy pronto Esmeralda y sus hijos contarán con un inmueble más seguro y con mejores materiales, pues el que se quemó era de zinc y tablas.

Por ahora ella vive donde una hermana, quien le dio albergue temporal mientras resuelve su situación. Quedó literalmente en la calle, con lo que tenía puesto ese de día. Las llamas no les dieron tiempo de sacar nada. “Con el equipo de profesionales de la Secretaría de Planeación se inició con los diseño de la vivienda y con esto listo iniciaremos la construcción y si alguien desea apoyar estaremos atentos”, manifestó Riviera. Esmeralda Ramírez se mostró alegre, ahora espera tener muy pronto su propia casita. Sin embargo, la felicidad en este momento no es completa, teme por su vida. El hombre que le incendió la casa, volvió a las calles. Aunque lo capturaron ese día, lo han visto rondando los sitios que ella frecuenta así como los alrededores de La Feria. Por eso, no ha podido volver a trabajar. “Les ha dicho a algunas personas que no va a descansar hasta matarme, que así como hizo con la otra casa, puede prender fuego a la nueva. “Nos dijeron que había quedado libre por falta de pruebas”, denunció Esmeralda, quien pidió apoyo de las autoridades para que esta historia no termine en tragedia.

El incendio

La emergencia ocurrió el 10 de septiembre pasada las 8:00 de la noche. Esmeralda, su hijo de 16 años, su hija mayor y sus 3 nietos se encontraban fuera de la casa, cuando el sujeto de 34 años roció gasolina al inmueble donde vivieron juntos durante 9 años.

Minutos antes habría ingresado y destruido todo lo que encontró a su paso. Decenas de vecinos fueron testigos de la barbarie.

El rechazo de Ramírez, quien 20 días antes había decido poner fin a la relación, lo habría llenado de ira.

Incendiar la vivienda habría sido una forma de llamar la atención de su exmujer; sin embargo, todo resultó al revés, pues al conocer los alcances de sus amenazas, ahora ella teme lo peor. El fuego devoró en pocos minutos la humilde vivienda. Con ayuda de los vecinos y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, controlaron la emergencia y evitaron que el incendio se propagara a las residencias aledañas.