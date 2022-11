Video: A mano armada le robaron una cadena de oro y $10 millones a un hombre en Bucaramanga

Una amarga noche vivieron cuatro personas víctimas de un robo el pasado martes 22 de noviembre.

Según una de las víctimas, el hecho se registró a las 8:30 p.m., en un negocio ubicado en la carrera 18 con 17, en el barrio San Francisco, en Bucaramanga.

“Estábamos en un ‘tomadero’ con amigos. Yo estaba descargando un carro cuando llegaron a robarnos”, señaló el afectado.

Cuatro hombres que se movilizaban en dos motocicletas arribaron a este lugar. Dos de ellos apuntaron a las víctimas con armas de fuego.

A uno de ellos le robaron una gargantilla avaluada por $5.000.000, el celular, la billetera, las llaves del carro y $10.000.000 en efectivo, suma de dinero que, al parecer, había retirado momentos antes del atraco.

“A mi amigo lo encañonaron, le quitaron todas las pertenencias. A mí me dijeron que les pasara el celular, pero yo les dije que no me hicieran eso, que yo era un empleado”, agregó el hombre.

Por fortuna, los cuatro hombres salieron ilesos del atraco.

“Lo importante es que no pasó a mayores. En ese momento lo que importa es la vida de uno”, aseguró.