Video: Alférez recibió golpiza por parte de un conductor en Bucaramanga

Allí, un sujeto a bordo de un Renault Sandero que iba a paso lento por la congestión, le pidió con insultos que se fuera a despejar a otro punto.

“No le paré bolas, solo le dije: ‘por favor señor bocón respete que estoy trabajando’ y volteé la espalda porque en ese momento cambió el semáforo de la 17C y me giré para agilizar por la 56.

“Cuando cambió el semáforo de la 56 a rojo y volvió a dar vía por la 17C, volteé la espalda; fue cuando me insultó y me dijo: ustedes no sirven para ‘nada”, narró el agente, quien lleva casi 24 años en la institución y nunca había atravesado por una situación similar.

Siguió ignorando las malas palabras, cuando uno de los mototaxistas le advirtió que aquel sujeto se había bajado del carro y que lo iba a atacar. Cuando me volteé lo tenía encima, traté de cogerlo para que no me golpeara pero no vi el andén y me caí.

“Fue inútil, me alcanzó a golpear la cara y me rasguñó con algo”, contó el uniformado.

Lea: Alerta en Santander por nueva modalidad de suplantación de identidad en redes sociales

Durante casi 30 segundos ‘eternos’ el hombre lo agredió. La Policía tuvo que intervenir para “quitárselo de encima”.

“Me ayudaron a levantar y lo llevaron a la Estación Sur para identificarlo, individualizarlo y trasladarlo a la Fiscalía. Ya puse la denuncia”.

Luego de los hechos, el alférez se trasladó a la Clínica La Riviera, donde después de ser valorado le dieron cuatro días de incapacidad.