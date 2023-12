Video: Ambulancia que chocó a conductor se lo llevó colgado en los espejos

Un nuevo incidente de intolerancia fue capturado en video en pleno centro de Bogotá, donde un conductor de un vehículo particular quedó enganchado en el espejo de una ambulancia y recorrió casi 80 kilómetros de esta manera.

Me puse frente a la ambulancia y le dije: 'Hermano, por favor, responde por mi golpe'. Él intentó pasarme por encima, así que me moví hacia la izquierda y me colgué del espejo para evitar ser atropellado”.