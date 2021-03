Video: Así avanza el operativo de búsqueda de Sara Sofía en Bucaramanga

Una llamada anónima recibida por Xiomara Galván, tía de Sara Sofía, la pequeña desaparecida en Bogotá, quien hoy cumple dos añitos, apunta a que la niña habría sido trasladada a Bucaramanga desde donde buscan sacarla del país por una trocha, hacia la frontera con Venezuela.

“La semana pasada recibí una llamada y me dio muchísima más esperanza de la que tenía porque siempre he sentido que la niña no está muerta. La persona me decía que la niña había sido vendida en Bogotá por dos millones de pesos, que la tenían en Bucaramanga y que al parecer la iban a sacar del país por la trocha”, afirmó Galván en la mañana de este martes 30 de marzo.

La llamada, que habría sido realizada de manera anónima, fue puesta en conocimiento a las autoridades que investigan la desaparición de la menor.

Ante esto se activaron todos los protocolos y desde Bucaramanga autoridades como Policía y Gaula tanto del Ejército como de la Policía, están a la espera de instrucciones para avanzar en el proceso.

De igual manera, en la Terminal de Transporte se adelantan operativos para verificar la salida de menores desde este lugar.

“No tenemos información al respecto de ese caso, se está manejando directamente desde Bogotá, de igual forma allá los investigadores que llevan el caso estarán haciendo lo respectivo para confrontar, si tienen alguna situación, se apoyarán con nosotros, mandarán alguna comisión pero hasta el momento nosotros no manejamos esa información” manifestó un fuente del Gaula.

Sin embargo, añadió que se iniciará el proceso de verificación para, de ser así, se inicien los trabajos para evitar que la niña sea sacada del país.

“Como ya llegó información sobre eso pues nosotros acá miramos qué información se puede recolectar, ya con eso vemos qué podemos hacer para desvirtuar o confirmar, se va a verificar, tomamos contacto con Bogotá porque somos una sola Policía, para confirmar su veracidad”.

Por su parte, la Policía de Bucaramanga realiza operativos que buscan verificar sin la menor está en esta zona del país, “en atención a la nueva declaración que entrega un familiar de la niña Sara Sofía, que podría estar en la ciudad de Bucaramanga, por el momento no tenemos ninguna información confirmada y este caso está siendo adelantado directamente por investigadores de la Dijin Bogotá; una vez conozcamos algún detalle, o información derivada de la investigación la daremos a conocer como es debido”.