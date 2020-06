Video: Así fue el robo en el Club del Comercio de Bucaramanga

Rumores advertían sobre un millonario robo en la emblemática edificación ubicada sobre la carrera 20 con calle 35, en pleno Centro de Bucaramanga. Las falsas versiones afirmaban que los delincuentes habían amordazado al celador para hurtar los muebles y los tapetes persas originales.

No obstante, los administradores del Club del Comercio niegan que los ladrones se hubiesen llevado objetos de valor histórico y aclaran lo sucedido.

¿Qué pasó?

Hacia las 10:30 de la noche del pasado lunes festivo 25 de mayo, habitantes de calle aprovecharon que el vigilante del Club realizaba una ronda. Lograron ingresar al edificio y se llevaron un computardor, uno de los tapetes persa y una mesa auxiliar del Salón Caracoles.

Los directivos aclararon que el celador que estaba de turno no fue atacado y tampoco se robaron los muebles.

Carlos Alberto Gómez Gómez, presidente de la Junta Directiva del Club, explicó que los inescrupulosos ingresaron por una puerta y “se llevaron un computador que estaba en la recepción y una mesita de un salón. No es cierto que se hubiesen llevado todos los tapetes persas y los muebles. También es falso que hubiesen amarrado al vigilante. Todo quedó grabado en las cámaras de seguridad”.

La empresa de vigilancia contratada reportó a la Policía Metropolitana de Bucaramanga. Uniformados arribaron para inspeccionar las instalaciones y verificar que ningún extraño estuviese escondido en el lugar. Efectivamente se corroboró que no que quedaba nadie oculto.

La mesa y el computador, cuyo valor no supera el millón de pesos, no han sido recuperados. Aunque no se estableció la identidad de los delincuentes, las autoridades aseguraron que no se trata de alguna banda delictiva.

De esta forma, los administradores del Club del Comercio recalcan que no hay nada qué lamentar, pues el personal de seguridad se encuentra a salvo y el patrimonio permanece intacto.

Tras lo ocurrido, se reforzaron las medidas de seguridad para evitar que se repitan hechos similares.

