Las capturas de 10 hombres y una mujer entre los 20 y 22 años, se efectuaron el martes a las 4:00 a.m. en la Mesa de Los Santos, Barrancabermeja y el área metropolitana de Bucaramanga.

A estas personas, que permanecen detenidas en las instalaciones de la Sijín, la Fiscalía los acusará ante un juez por los actos de vandalismo cometidos en medio del paro nacional de 2021.

"Estos jóvenes no se conocen entre sí como para creer que planean realizar nuevamente marchas en Bucaramanga. Conocemos que algunos fueron detenidos preventivamente durante las movilizaciones sociales del paro, pero fueron dejados en libertad por falta de pruebas contundentes. Solo les aplicaron comparendos, pero ahora los quieren acusar de ser miembros de organizaciones delictivas", aseguró Jorge Flórez, abogado defensor de Derechos Humanos.

Los detenidos serían estudiantes universitarios y otros vendedores informales de Bucaramanga, quienes serán presentados ante un juez de control garantías por el presunto delito de concierto para delinquir.

El abogado defensor indicó que se entrevistó con sus defendidos ayer y que los muchachos reconocieron que sí participaron en las movilizaciones, pero que como Primera Línea solo salieron a defender la protesta social.

"Ser de la Primera Línea no es un delito, a la mayoría de jóvenes no les encontraron nada, capturaron a uno más con droga y los presentaron como si todos fueran un grupo, no hay individualización", cuestionó.

Criticó además el hecho de que los capturen a menos de cinco días de las elecciones presidenciales. "La Fiscalía ya los tenía identificados hace un año, ya sabían dónde vivían y quienes eran, por qué no los entrevistó antes", dijo.

Agregó que la Fiscalía le comunicó que ya presentó el escrito de acusación y que se empezarán a adelantar las audiencias de garantías, allanamiento, legalización de captura e imputación de cargos.

Él y otros abogados asumen la defensa de los jóvenes.

La Fiscalía les imputará los delitos de concierto para delinquir, lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos y tráfico de estupefacientes.