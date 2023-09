Video: Así los delincuentes se roban las motos en el área metropolitana de Bucaramanga

El propietario del automotor aseguró que la moto robada en una XTZ-150 y los delincuentes se movilizaban en una Pulsar NS.

“Eso fue el pasado sábado (16 de septiembre) a las 12:50 de la madrugada. Manipularon los cables y partieron el seguro de la moto”, escribió en sus redes sociales.

Recomendaciones de las autoridades

La Policía Metropolitana de Bucaramanga entregó algunas recomendaciones para evitar el hurto de motocicletas como son: denunciar oportunamente el robo, no dejarla estacionada en vías públicas, no pagar si le exigen dinero por devolvérsela, marcar las partes de la motocicleta con el número de la placa, no dejar las llaves puestas, no dejar los documentos en el baúl ni a la vista, utilizar seguros como candados en formas de ‘u’ o alarmas y el sistema de seguridad GPS.