Video: Así ‘patrullaba’ el escuadrón de negro que golpeaba habitantes de calle en Floridablanca

Su accionar quedó en evidencia tras varios videos que se filtraron el viernes en la noche en redes sociales. “Auxilio, auxilio, auxilio”, gritaba desesperadamente un hombre mientras entre cuatro encapuchados de negro lo golpeaban con palos y machetes en diferentes partes del cuerpo.

Vanguardia conoció que esto era el ‘pan diario’ que el escuadrón de encapuchados le ‘repartía’ a los habitantes de calle, quienes se acostaban en las fachadas de algunos negocios y edificios del sector buscando refugio.

“Estaba durmiendo cuando sentí que me empezaron a golpear. Me dieron varias patadas y luego me atacaron con un machete y con un palo. Me gritaron que me fuera, que no podía estar ahí. A uno de los muchachos que estaba conmigo le ocasionaron una herida en la cabeza con un machete”, relató una de las víctimas.

Todo esto ocurría a una cuadra de la Alcaldía de Floridablanca, diagonal al Parque Principal, donde suelen reunirse entre 10 y 15 habitantes de calle a pasar la noche, en algunos andenes de la zona comercial.

Según conoció Vanguardia, el escuadrón de negro era integrado por al menos 20 hombres jóvenes que operaban como ‘vigilantes’. Su tarea la ejecutaban en 10 motocicletas que ‘patrullaban’ durante la noche y la madrugada en diferentes barrios. “Hay quienes dicen que ellos cobraban $100 mil mensuales a cada negocio o casa de la zona a cambio de prestar seguridad”, señaló una residente de sector.

Su aspecto, como sus acciones, eran tenebrosas. Vestían completamente de negro, con pasamontañas que cubrían sus rostros. Andaban armados con machetes, pistolas neumáticas y bolillos. Tal era su logística que cada uno portaba un radio de comunicaciones, que les servía para reportar sus desplazamientos y pedir refuerzos en caso de que lo necesitaran.

“Yo les tengo miedo. Por eso en las noches no volví por acá. Son muy salvajes, llegan y no preguntan nada, van es dando palo y machete por donde caiga”, dijo uno de los habitantes de la calle del sector.

En la zona comercial donde ocurrieron los hechos y por donde generalmente patrullaba este escuadrón de negro, la gente guarda silencio. Lo cierto es que desde hace varios meses era un secreto a voces la existencia de este grupo de vigilancia informal que tenía como blanco golpear brutalmente a los habitantes de la calle.

“Ellos patrullan varios barrios, entre esos La Cumbre. Son como 20 y andan en 10 motos. Casi nunca salían a patrullar los 20 a una sola parte. Se dividían por sectores. Acá al parque siempre llegan como 10 en cinco motos. Dos de mis amigos, con lo que comparto la calle, están heridos en hospital de la ‘planera’ que les dieron”, relató otro habitante de calle.

El escándalo

El pasado viernes en horas de la noche, quedó al descubierto la sevicia con la que este escuadrón de negro patrullaba las calles de Floridablanca.

Dos videos, en los que se observa su cruel accionar, empezaron a circular a través de varios grupos de WhatsApp y diferentes redes sociales.

Ese mismo viernes, después de hacer las indagaciones correspondientes, el alcalde del municipio de Floridablanca entregó sus primeras declaraciones. “Yo mismo he puesto la denuncia contra estos actos de indolencia y salvajismo que sucedieron en el amanecer del lunes pasado”, publicó en cuenta de Twitter el alcalde.

Casi al tiempo, el comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, general Luis García, ordenó un gigantesco operativo en la zona donde acostumbraba a patrullar el escuadrón de negro.

Dos de estos vigilantes informales fueron capturados. A ellos les incautaron cinco bolillos, tres radios de comunicaciones, unas esposas, tres machetes, una pistola neumática y otras prendas de uso privativo de las autoridades.

“Los hechos ocurrieron el 14 de junio a las 2.30 a.m. por personas que se dedicas a la vigilancia informal. Logramos ubicar a las personas agredidas y se les tomó la respectiva denuncia”, indicó el alto oficial.

Este sábado, habrá un consejo de seguridad en la Alcaldía de Floridablanca, con el fin de analizar la situación de la vigilancia informal en este municipio.

Vigilancia informal

Este fenómeno de la vigilancia informal y su brutal accionar, no es nuevo en el área metropolitana. En septiembre del año pasado, la Policía logró la captura de cinco personas presuntamente responsables de seis asesinatos ocurridos entre el 2006 y el 2009.

Estos cinco hombres, a través de una empresa de vigilancia informal, habrían perpetrado los crímenes bajo la llamada ‘limpieza social’.

“Ellos llegaban a los barrios más vulnerables de la ciudad, se reunían con los líderes comunales y aseguraban ser desmovilizados de los paramilitares que estaban dispuestos a cuidar el sector. Aproximadamente cada residente pagaba $5 mil”, aseguró una fuente judicial.

Con el propósito de mantener la seguridad a toda costa y evitar la proliferación de la delincuencia, esta organización empezó a cometer una serie de asesinatos, entre los cuales las víctimas eran supuestamente consumidores de estupefacientes y ladrones.

Relatos de testigos en cada uno de los hechos y de otros vigilantes vinculados a la empresa informal que no participaron en los crímenes, fueron las evidencias más sólidas que la Policía y Fiscalía lograron recopilar para expedir las órdenes de captura.