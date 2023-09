Video: captan a pareja de habitantes de calle teniendo relaciones sexuales en pleno bus

Las imágenes, que se volvieron virales en cuestión de horas, muestran a personas completamente ajenas a la intimidad de las parejas, lo que aumentó la preocupación pública.

Esto han generado indignación y preocupación entre los residentes locales, así como un llamado a tomar medidas para garantizar la seguridad y la integridad de los usuarios del transporte público.

Esta no es la primera vez que se viraliza un video de este tipo en la ciudad. Algunos de los usuarios de las distintas redes sociales afirman que en las estaciones y buses no cuentan con la seguridad y vigilancia necesaria para que este tipo de actos no se repitan.

Según el Código de Policía, este tipo de actos afectan la tranquilidad de las personas y las relaciones respetuosas. Además, aquellos que sean descubiertos enfrentan una multa que equivale a 16 salarios mínimos legales vigentes. Por ahora no se han identificado a las personas que aparecen en el video.