El incidente ocurrió en la madrugada de este martes. En las imágenes compartidas se ve al concejal, que dice ser representante del gremio de transportadores informales, en un estado bastante alterado mientras reclama a los uniformados que se encontraban en el lugar.

De acuerdo con el reporte de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, Cárdenas Almeida se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas en un lavadero de motos. Allí se inició una riña entre las mismas personas que departían, porque supuestamente algunos se saltaron una pedida de cervezas.

Tras el escándalo, ciudadanos reportaron la situación en las líneas de la Policía. Según la versión de los uniformados, al llegar las patrullas, el concejal se tornó alterado y se procedió a aplicar un "traslado por protección" a la estación de Policía, donde se le interpuso una orden de comparendo por alteración a la tranquilidad.

Hechos aislados

El personero de Piedecuesta, Freddy Alberto Gómez López, señaló que miembros de su equipo se percataron de la situación porque estaban realizando un acompañamiento a un operativo para el cierre de establecimientos que no estaban cumpliendo con el toque de queda que funciona entre 10:00 p. m. y 5:00 a. m.

"Los delegados abogados de la entidad una vez llegaron a la estación de Policía se enteraron con que al mismo tiempo se adelantaba el procedimiento en que estaba el concejal involucrado", explicó el funcionario.

En otro procedimiento, la Policía realizaba un operativo en el que llevaba una motocicleta en una camioneta. "Desconozco si este vehículo estaba inmovilizaba, solo sé que iba transportada en el plató", dijo Gómez López.

Es decir, tanto el operativo contra el concejal, como el de la motocicleta y el de control de establecimientos nocturnos fueron hechos aislados que ocurrieron simultáneamente.

El Personero de Piedecuesta comentó que al parecer el cabildante Cárdenas fue conducido con un grupo de personas que habrían participado en la riña tras haber consumido alcohol. "Contra ellos se hizo un procedimiento de medida correctiva".

"Estaban un poco exaltados y reclamando porque llevaban la motocicleta en el plató, lo cual no tenía nada que ver con ellos. No obstante, ellos aseguraban que no había grúa contratada por Tránsito".

Vanguardia intentó comunicarse con el concejal Octavio Cárdenas, pero no respondió a las llamadas hechas a su número celular.

Cárdenas generó polémica al participar en una sesión del Concejo de Piedecuesta en aparente estado de alicoramiento el pasado 27 de junio, tal y como muestra este video: