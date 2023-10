$!Video: Conductor arrolló a dos motocicletas y causó pánico por una fuga de gas en barrio de Bucaramanga

A los pocos minutos arribaron los Bomberos de Bucaramanga y lograron contener la fuga mientras se esperaba la llegada de los técnicos de la empresa de gas.

“En estos casos no hay temor por explosión porque el gas natural no se acumula sino por su peso liviano se esparce en el espacio hacia arriba. Controlamos la fuga y ya dejamos el caso a la empresa de gas”, indicaron los Bomberos de Bucaramanga.

Mientras tanto el conductor fue detenido por la Policía para practicarle la prueba de alcoholemia. Se esperaba conocer el resultado.

En las dos motocicletas se desplazaban tres personas que sufrieron heridas leves. Una de ellas manifestó que estaba aparcado cuando el carro lo arrolló.

“Sentí el golpe me arrastró varios metros y terminé sobre el andén. En la otra moto venían dos personas, casi me mata. Estoy bien, pero me duele el codo y la rodilla. No se veía tomado el muchacho”, señaló uno de los motociclistas.