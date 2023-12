$!Video: ¡De milagro! Conductor de un tractocamión resultó casi ileso tras un accidente en carreteras de Santander

“El ‘totazo’ fue duro. El señor iba solo. Cuando llegamos a atenderlo estaba consciente, pero tenía una herida abierta en la cabeza. Fue muy afortunado de no morir porque quedó atrapado en la cabina”, indicó un testigo.

De acuerdo con la Seccional de Tránsito de la Policía de Santander, el conductor está estable y se manejan varias hipótesis del accidente.

“Tiene un golpe en la cabeza, pero los primeros reportes nos indican que no es de gravedad. Por ahora no hay otro vehículo involucrado en el accidente y consideramos que pudo ser por falta de pericia del conductor, no descartamos también un ‘microsueño’. Siempre insistimos a los transportadores las pausas que deben hacer en sus recorridos”, señaló la Policía de Tránsito.

La carga permanecía con custodia policial mientras se esperaba fuera embarcada en otro vehículo. De igual manera, por ahora no hay restricción ya que el tractocamión quedó por fuera de la vía.

Se esperaba la presencia de grúas que sí originarían el cierre transitorio mientras se retira el tractocamión.