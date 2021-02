Un Juez de la República le dio la libertad al empresario y excandidato a la Alcaldía de Bucaramanga Cecilio ‘Yiyo’ Vera, quien fue capturado hace una semana en un operativo de las autoridades contra la banda Los Chulos, señalados de ser los responsables de varios fleteos en el área metropolitana.

El juez determinó que el capturado no representa un peligro para la sociedad, no obstante, seguirá vinculado a la investigación y no podrá salir de la ciudad ni enajenar bienes.

Como medida de control, deberá portar un brazalete electrónico que lo monitoreará para garantizar que no huirá de la ciudad, deberá pagar una fianza y presentarse periódicamente o cuando sea requerido por el juez.

Vanguardia le da a conocer un relato de las autoridades, sobre cómo fueron recopiladas todas las evidencias que llevaron a la captura de Vera y la desarticulación de la banda ‘Los Chulos’ a la cual pertenecería.

Cabe recordar que Vera Rojas fue capturado hace una semana junto a 10 personas más por delitos relacionados con concierto para delinquir, hurto y porte ilegal de armas, entre otros.

Según las autoridades, ‘Yiyo’ era investigado desde 2017 y sería uno de los responsables de abastecer el brazo financiero de la organización y facilitar medios logísticos para la comisión de los delitos.

‘Los Chulos’ habrían perpetrado ocho asaltos de ‘renombre’ en Bucaramanga y Norte de Santander con los que habrían captado una suma que supera los 3.500 millones de pesos.

Se estima que en años anteriores le fue consignada una fuerte suma de dinero producto de un hurto cometido al norte del país.