Alias ‘Brayan’, un bandido de nacionalidad extranjera que en días pasados había aterrorizado al sur de Bucaramanga con varios videos, fue capturado por la Policía y la Fiscalía en Soacha, Cundinamarca.

Según el reporte de las autoridades, el delincuente huyó hasta ese municipio, luego de que sus videos se hicieran virales en las redes sociales a principios de marzo.

Un grupo de investigadores del CTI y de la Sijin le siguieron los pasos y lograron arrestarlo este domingo, 9 de abril.

Este es uno de los videos grabados por el hombre en el que vociferaba amenazas mientras empuñaba armas.

El material circuló en redes sociales; en ellos un sujeto manipulaba varias armas y municiones mientras profería amenazas de muerte.

En especifico señalaba a residentes de los barrios Luz de Salvación, Punta Paraíso y Dangond.

“No queremos nada de lo que es vendedores de droga, ladrones que incomoden a los vecinos, violadores, ni ‘sapos’, ni ‘chirretes’ que no respeten a nadie. Todo el que ande irrespetando nuestras normas ya sabe que va pa’ homicidio, no estamos jugando”, se escucha en el video.

En el material, el hombre sentencia que “ya me he hecho sentir en varias ocasiones en ese barrio”. “Mira, deja tu ‘malandreo’ por allá en Balcones con esos pedazos de revólver. No estamos jugando, no tenemos traumáticas. Deja de estar buscando problemas a tu familia. Así como matamos a Jhon, así como te matamos a tu ‘paisanito’ Andrés, así como hemos matado en El Cacao, te podemos matar a ti también”, dice el hombre en uno de los videos conocidos en redes sociales.